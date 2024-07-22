Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal paylaşım: "Çocukluğumu kaybettim, ilk gerçek aşkımı kaybettim"
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Akınözü, sosyal medya sayfasından duygusal bir mesaj yayınladı.
Akın Akınözü annesinin vefatıyla sarsıldı. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti.
Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.
Akın Akınözü, annesinin vefatının ardından Instagram hesabından ilk kez paylaşım yaptı:
"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim... Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz 'ÖZLEM...' Oğlun."