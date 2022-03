Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin'e övgü dolu sözler!

Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için İspanya’ya gitti. Oyuncu, önceki akşam da İspanyol meslektaşı Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.

KEREM'LE POZUNU PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü oyuncu, Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Banderas, gönderisine; “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.

Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Kerem Bürsin ise Antonio Banderas’a “Sen en iyisisin” yorumunu yazdı.

"BÖYLESİNE İYİ BİR KALP OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ardından Banderas'la karelerini kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Kerem Bürsin, gönderisine; "Nereden başlayacağımı veya nasıl başlayacağımı bile bilmiyorum ama gerçekten heyecan verici. Çocukken büyüyen idollerimden biriyle tanışmak ve sonra bir aktör olarak gökyüzüne bakıp gülümseyip teşekkür ettiğinizde hayatın size sunduğu hediyelerden biri! Antonio Banderas, seni canlı performansta izleyebilmek, asla unutmayacağım ve her zaman değer vereceğim bir şey. Bu kadar cömert, ilham verici ve böylesine iyi bir kalp olduğun için teşekkür ederim! Şimdilik hoşça kalın" notunu düştü.

ANTONİO BANDERAS KİMDİR?

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, 10 Ağustos 1960 yılında Málaga’da doğdu. Çocukluk yıllarında iyi bir futbolcu olmayı planlıyordu ancak ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine bu sevdasından erken yaşta vazgeçmek zorunda kaldı. Oyunculuğa olan yatkınlığını, Milos Forman'ın beğeni toplayan filmi "Hair" ( 1979 ) ile keşfeden aktör, ailesinin bütün itirazlarına rağmen daha 10 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu tiyatro topluluğuyla birlikte İspanya’yı dolaşarak sokak gösterileri yaptı. 1981 yılında Madrid'e geçtikten kısa bir süre sonra kendini ispatlama fırsatı yakalayan Antonio Banderas, İspanya Ulusal Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı. Tiyatro yıllarında ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar ile yolunun kesişmesi önünde yeni bir yol açtı.

1982 yılında yönetmenin "Labyrinth of Passion" adlı seks komedisinde rol alan Antonio Banderas, "Women on the Verge of a Nervous Breakdown" ve "Law of Desire" gibi filmlerde Almadovar ile çalışma fırsatı buldu. Bir akıl hastasını canlandırdığı rolün ardından rotasını Hollywood'a çeviren yakışıklı aktör, Arne Glimcher'in Pulitzer ödüllü bir romandan uyarladığı "The Mambo Kings" adlı filmde rol aldı. Kariyeri boyunca karmaşık karakterleri oynamaktan büyük zevk alan Antonio Banderas, , sırasıyla Jeremy Irons, Meryl Streep ve Glenn Close gibi oyuncuların yer aldığı "The House of the Spirits" ( 1993 ), Neil Jordan'ın "Interview With the Vampire", Salma Hayek'li "Desperado" ( 1995 ) adlı filmlerle üne kavuştu. Sylvester Stallone ile birlikte oynadığı "Assasins"( 1995 ) adlı filmde acımasız profesyonel bir katili canlandıran aktör, oynadığı her rolü başarıyla ekrana yansıttı.

Seslendirme projelerinde de yer alan Antonio Banderas, Shrek animasyon filminde Çizmeli Kedi rolünü seslendirdi ve büyük beğeni topladı bir kez daha. Banderas'ın rol aldığı ve yayılanan en son film ise Annemin Sevgilisi oldu ve bu filmde gizli bir ajan rolünü üstlendi.