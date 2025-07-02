Aralarında sorun olduğu iddia edilmişti! Leyla dizisinin başrol oyuncuları birbirini takipten çıktı

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi güçlü isimleri bir araya getiren "Leyla" dizisinde, beklenen final kararı alındı. Ancak dizinin sona ermesiyle birlikte, başrol oyuncuları arasında yaşanan kriz iddiaları da ayyuka çıktı.

Dizideki yaprak dökümü, Alperen Duymaz'ın projeden ayrılmasıyla başlamış, ardından kadroda büyük değişiklikler yaşanmıştı. Diğer oyuncuların da projeden çekilmesiyle "Leyla", Selçuk Yöntem ve ailesini canlandıracak yeni karakterlerin katılımıyla hikayeyi bambaşka bir yöne evirmişti. Ancak tüm bu çabalara rağmen dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Bir yıllık zaman atlamasının ardından dizi, 40. bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Final kararı sonrası gerilim patlak verdi

Dizinin final yapma kararı almasının ardından, kulislerde konuşulan iddialar daha da güçlendi. Özellikle Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri arasında ciddi bir gerilim yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre, Cemre Baysel, Gonca Vuslateri'nin sahnelerinin hikayede daha fazla ön plana çıkmasından rahatsızlık duyarken, Vuslateri'nin ise geri planda kalmayı kabul etmediği belirtiliyor.

Bu gerilimin en somut kanıtı ise, final kararının duyurulmasının ardından yaşandı. Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktığı fark edildi.