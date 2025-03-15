Aras Bulut İynemli acil ameliyata alındı! Dizi setinde talihsiz kaza

Deha dizisinde 'Devran' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan İynemli, acil ameliyata alındı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aras Bulut İynemli acil ameliyata alındı! Dizi setinde talihsiz kaza - Resim : 1

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Uğur Polat'ın oynadığı Deha dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı.

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Aras Bulut İynemli acil ameliyata alındı! Dizi setinde talihsiz kaza - Resim : 2

Sette aksiyon sahnesi çekilirken ayak bileği kırılan 34 yaşındaki oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı.

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Aras Bulut İynemli acil ameliyata alındı! Dizi setinde talihsiz kaza - Resim : 3

Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

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Aras Bulut İynemli acil ameliyata alındı! Dizi setinde talihsiz kaza - Resim : 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tedavisi devam eden Aras Bulut İynemli bir süre evinde dinlenecek ve en kısa zamanda sete dönecek.    