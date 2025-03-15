Aras Bulut İynemli acil ameliyata alındı! Dizi setinde talihsiz kaza
Deha dizisinde 'Devran' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan İynemli, acil ameliyata alındı.
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Başrollerini Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Uğur Polat'ın oynadığı Deha dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı.
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Sette aksiyon sahnesi çekilirken ayak bileği kırılan 34 yaşındaki oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı.
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Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tedavisi devam eden Aras Bulut İynemli bir süre evinde dinlenecek ve en kısa zamanda sete dönecek.