Aras Bulut İynemli'den Ahsen Eroğlu'na veda

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Deha'da izleyiciyi üzen bir ayrılık gerçekleşti. 'Esme' karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu diziye veda etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aras Bulut İynemli'den Ahsen Eroğlu'na veda - Resim : 1

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Onur Saylak, Taner Ölmez gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde 'Esme' karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu, projeye veda etti.

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Aras Bulut İynemli'den Ahsen Eroğlu'na veda - Resim : 2

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde eğitim için yurt dışına giden Esme, böylelikle projeden ayrılmış oldu. 

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Aras Bulut İynemli'den Ahsen Eroğlu'na veda - Resim : 3

Karakteri canlandıran Ahsen Eroğlu'nun rol arkadaşları ise ünlü oyuncuya sosyal medyadan veda etti.

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Aras Bulut İynemli'den Ahsen Eroğlu'na veda - Resim : 4

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN PAYLAŞIM

Dizinin başrolü Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. "Canım benim" notuyla rol arkadaşını paylaşan İynemli'nin bu hareketi dizinin hayranlarından alkış topladı.