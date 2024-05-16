Aras Bulut İynemli'den Filenin Sultanları'na destek

'DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'

Tribünlerden maçı heyecanla takip eden oyuncu, “A Milli Kadın Voleybol Takımımız geçen sezon elde ettiği şampiyonluklarla bize büyük mutluluk ve gurur yaşattı. 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde de güzel sonuçlar elde edeceklerine şüphem yok. Biz de onları bu akşam Japonya ile oynanan ilk maçta tribünlerden destekledik. Kadın voleybolcularımızla gurur duyuyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın voleybolunda daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.