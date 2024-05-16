Aras Bulut İynemli'den Filenin Sultanları'na destek

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Filenin Sultanları'nın dün oynadığı Türkiye-Japonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı.

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Aras Bulut İynemli'den Filenin Sultanları'na destek - Resim : 1

A Milli Voleybol Takımımız 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde ilk maçını Japonya ile oynadı. 

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Aras Bulut İynemli'den Filenin Sultanları'na destek - Resim : 2

Antalya’da düzenlenen organizasyonda Ay-yıldızlılar final setinde rakibine 15-11 mağlup olunca Japonya mücadeleyi 3-2 kazandı.

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Aras Bulut İynemli'den Filenin Sultanları'na destek - Resim : 3

Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçında oyuncu Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.

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Aras Bulut İynemli'den Filenin Sultanları'na destek - Resim : 4

'DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'

Tribünlerden maçı heyecanla takip eden oyuncu, “A Milli Kadın Voleybol Takımımız geçen sezon elde ettiği şampiyonluklarla bize büyük mutluluk ve gurur yaşattı. 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde de güzel sonuçlar elde edeceklerine şüphem yok. Biz de onları bu akşam Japonya ile oynanan ilk maçta tribünlerden destekledik. Kadın voleybolcularımızla gurur duyuyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın voleybolunda daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.