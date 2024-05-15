Arda Kural'ın son halini görenler tanıyamadı!

Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerin yıldız oyuncusu Arda Kural, değişimiyle herkesi şaşırttı.

1 / 5
Arda Kural'ın son halini görenler tanıyamadı! - Resim : 1

Birçok başarılı dizinin başrolünde yer alan ve 2000'li yıllarda genç kızların en beğendiği oyunculardan olan Arda Kural, yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle oyunculuğa ara vermişti.

2 / 5
Arda Kural'ın son halini görenler tanıyamadı! - Resim : 2

Bu süreçte oldukça kilo alan ünlü oyuncu, yıllar sonra ekranlara Yıldızlara Bak filmiyle dönmüştü.

3 / 5
Arda Kural'ın son halini görenler tanıyamadı! - Resim : 3

15 KİLO VERDİ

15 kilo veren Arda Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

4 / 5
Arda Kural'ın son halini görenler tanıyamadı! - Resim : 4

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun son haline birçok yorum yağarken, bazıları aşırı kilo verdiğini ve biraz toparlaması gerektiğini söyledi.