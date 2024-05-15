Arda Kural'ın son halini görenler tanıyamadı!

1 / 5
Birçok başarılı dizinin başrolünde yer alan ve 2000'li yıllarda genç kızların en beğendiği oyunculardan olan Arda Kural, yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle oyunculuğa ara vermişti.
2 / 5
Bu süreçte oldukça kilo alan ünlü oyuncu, yıllar sonra ekranlara Yıldızlara Bak filmiyle dönmüştü.
3 / 5
15 KİLO VERDİ
15 kilo veren Arda Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.
4 / 5
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Ünlü oyuncunun son haline birçok yorum yağarken, bazıları aşırı kilo verdiğini ve biraz toparlaması gerektiğini söyledi.