Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor

Şevket Çoruh'un ardından bir isim daha Arka Sokaklar'a geri dönüyor. Çoruh, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz." diyerek paylaştı.

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Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor - Resim : 1

Televizyon ekranlarına damga vuran Arka Sokaklar dizisinde ‘Mesut Komiser’ karakteriyle 17 sezon yer alan Şevket Çoruh, diziden ayrılmıştı.

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Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor - Resim : 2

18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh’un diziye geri döndüğü müjdesi verilmişti. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

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Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor - Resim : 3

Kendisinin diziye dönmesinin ardından dizide ‘Selin Komiser’ rolüyle yer alan Oya Okar’ın da geri döndüğünü paylaşımla duyurdu. 

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Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor - Resim : 4

Instagramına Oya Okar ile çekinmiş fotoğrafını koyan Şevket Çoruh, “Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz” notuyla müjdeyi verdi. İşte o fotoğraf...