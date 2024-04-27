Anasayfa Magazin Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor
Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından bir sürpriz daha! O oyuncu da geri dönüyor
Şevket Çoruh'un ardından bir isim daha Arka Sokaklar'a geri dönüyor. Çoruh, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz." diyerek paylaştı.
1 / 4
Televizyon ekranlarına damga vuran Arka Sokaklar dizisinde ‘Mesut Komiser’ karakteriyle 17 sezon yer alan Şevket Çoruh, diziden ayrılmıştı.
2 / 4
18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh’un diziye geri döndüğü müjdesi verilmişti. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
3 / 4
Kendisinin diziye dönmesinin ardından dizide ‘Selin Komiser’ rolüyle yer alan Oya Okar’ın da geri döndüğünü paylaşımla duyurdu.
4 / 4
Instagramına Oya Okar ile çekinmiş fotoğrafını koyan Şevket Çoruh, “Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz” notuyla müjdeyi verdi. İşte o fotoğraf...
Bu gönderiyi Instagram'da gör