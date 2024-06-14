'Arka Sokaklar'da şöhret olmuştu... Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'e verdiği bir röportaj sırasında yarışmaya annesi sayesinde katıldığını belirten Aydın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim ailede ‘doktor, mühendis, avukat olacaksın’ gibi bir kural vardır. Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa’dan İstanbul’a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden ‘Akademi Türkiye’nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti.”