'Arka Sokaklar'da şöhret olmuştu... Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba'nın kızı 'Pınar' karakterini canlandırmasıyla hafızalarda yer eden Pınar Aydın, ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı...
Pınar Aydın, 2004 yılında ekranlara gelen 'Akademi Türkiye' yarışmasını üçüncü olarak tamamlamıştı.
Aydın, sesinin yanı sıra özellikle Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar da canlandırdığı Pınar karakterindeki başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettirmişti.
Ardından müziği de oyunculuğu da bırakan Aydın, şimdi evli ve iki çocuk annesi biri olarak sakin bir hayat yaşıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'e verdiği bir röportaj sırasında yarışmaya annesi sayesinde katıldığını belirten Aydın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim ailede ‘doktor, mühendis, avukat olacaksın’ gibi bir kural vardır. Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa’dan İstanbul’a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden ‘Akademi Türkiye’nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti.”