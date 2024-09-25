Armağan Çağlayan, Metin Arolat'a sosyal medya paylaşıyla veda etti

'BİR GÜN TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ'

Ama sıklıkla derdi ki, “sakın arkamdan yas tutmayın. Sakın!” Şimdi bunu yerine getirebilir miyim diye deneyeceğim. Ama başarabilecek miyim bilmiyorum ….

Seni çok özleyeceğim Metin… Hatta şimdiden özledim… Dünyada kötülük bilmeyen bir insan olduğun için iyi bir yerlerde olduğunu biliyorum.. Bir gün tekrar görüşeceğiz…. Seninle ilgili böyle bir kelime kullanacağım hiç aklıma gelmezdi… Ama HOŞÇAKAL…"