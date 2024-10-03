Arzu Sabancı, torunu Arzu Alara'yla yeni fotoğraflarını paylaştı

Arzu Sabancı torunu dünyaya geldiğinde mutluluğunu "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" sözleriyle dile getirmişti.