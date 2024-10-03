Arzu Sabancı, torunu Arzu Alara'yla yeni fotoğraflarını paylaştı
Arzu Sabancı, kendi adını taşıyan torunu Arzu Alara ile karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sosyetenin gözde isimlerinden olan Arzu Sabancı geçen yıl babaanne olmuştu. Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin bebeklerine de Arzu Alara adı verilmişti.
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Arzu Sabancı şimdi de torunu ile yeni pozlar verdi. Sabancı Instagram hesabından paylaştığı karelere "Eylül ayından hatıralar" notunu düştü.
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Torununun yüzünü göstermeyen Arzu Sabancı fotoğraflarıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Arzu Sabancı torunu dünyaya geldiğinde mutluluğunu "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" sözleriyle dile getirmişti.