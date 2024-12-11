En zengin kadın voleybolcular belli oldu: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt listede
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda performanslarıyla adından sık sık söz ettiren Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesinde yer aldı.
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Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu belli oldu. Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da kendilerine yer buldu.
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Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen Ebrar Karakurt 13. sırada yer aldı.
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Vakıfbank sporcusu Zehra Güneş 4 milyon dolar servetiyle 14. sırada yer aldı.
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İşte en zengin voleybolcular listesi:
1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar
2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar
3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar
4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar