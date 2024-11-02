Arzum Onan'dan 51. yaş günü kutlaması! Böyle dilek diledi...

'YÜZÜME YANSIYAN IŞIĞI BİR İŞARET KABUL EDİYORUM'

Instagram hesabından paylaşım yapan Arzum Onan, "Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum! Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim." notunu yazdı.