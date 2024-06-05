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Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ açıklaması: "Görüşüyoruz, çok güzel bir dostluğumuz var"
1993 Türkiye ve Avrupa güzeli, ünlü oyuncu Arzum Onan, son olarak bir derginin düzenlediği gecede ortaya çıktı. Onan, 27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ hakkında konuştu.
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1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.
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23 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.
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50 yaşındaki Arzum Onan, Kuruçeşme'de gerçekleşen ödül töreninde ortaya çıktı.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre eski eşi ilgili olarak "Artık bir seneyi geçti. Çok güzel bir dostluğumuz var. Tabii ki görüşüyoruz. Oğlum da oyunculuk eğitimi alıyor. Daha yolun başında ama inşallah başaracak" dedi.