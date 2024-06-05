Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ açıklaması: "Görüşüyoruz, çok güzel bir dostluğumuz var"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre eski eşi ilgili olarak "Artık bir seneyi geçti. Çok güzel bir dostluğumuz var. Tabii ki görüşüyoruz. Oğlum da oyunculuk eğitimi alıyor. Daha yolun başında ama inşallah başaracak" dedi.