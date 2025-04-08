Aşk 2 ay sürdü! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrıldı

Sandık Kokusu dizisindeki aşkları gerçeğe dönen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin' den kötü haber geldi. Çift anlaşarak ayrılmaya karar verdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aşk 2 ay sürdü! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrıldı - Resim : 1

Geçtiğimiz ay final yapan 'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte rol alan ve dizideki aşkı gerçeğe dönen Nesrin Cevadzade ve Pamir Pekin sosyal medya üzerinden aşklarını ilan etmişlerdi. 

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Aşk 2 ay sürdü! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrıldı - Resim : 2

Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarla duyuran çiftin uyumu da dikkat çekmişti. 

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Aşk 2 ay sürdü! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrıldı - Resim : 3

Çiftten kötü haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yaklaşık 2 aydır birbirini tanıma aşamasında olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrıldı. İkilinin karşılıklı konuşarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

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Aşk 2 ay sürdü! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrıldı - Resim : 4

Bu kararın nedeniyle ilgili Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor. 