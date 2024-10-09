Aşk Evlilik Boşanma dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Now Tv’nin yeni dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”ın ilk fragmanı yayınlandı. Peki Aşk Evlilik Boşanma dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Karga Seven Pictures’ın imza attığı NOW’da ekrana gelecek “Aşk Evlilik Boşanma” dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. İlk tanıtım sosyal medyada ilgi gördü.
Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman‘ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
“Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisi, aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.
Deniz Yorulmazer’in yönettiği, Rahşan Çiğdem İnan’ın ise yazdığı dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.