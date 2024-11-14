Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin afişi yayınlandı ve yayın günü belli oldu
Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği NOW ekranlarının yeni dizisi “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisinin merakla beklenen afişi yayınlandı ve yayın günü belli oldu. İşte Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu, oyuncuları...
NOW ekranlarının yeni dizisi "Aşk Evlilik Boşanma"nı afişi yayınlandı ve yayın günü belli oldu. Dizi 19 Kasım Salı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Aşk Evlilik Boşanma Kore yapımı Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinin yerli uyarlaması.
Dizi aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.
Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı dizisinin kadrosunda Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.