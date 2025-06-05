Aşk- Memnu'nun Katya'sıydı! Ufuk Kaplan'ın son halini görenler şaşırdı
Bir dönemi kasıp kavuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Katya karakterine Ufuk Kaplan hayat veriyordu. Ufuk Kaplan, şimdilerde yalnızca YouTube'da yayınlanan "Kuma" isimli bir dizide bir hanımağa rolünü oynuyor. Kaplan'ın son halini görenler şaşırdı...
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Aşk-ı Memnu, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini korumaya devam ediyor. Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi usta isimleri bir araya getiren dizi, birçok izleyiciye göre “en iyi Türk dizileri” arasında ilk beşte yer alıyor.
Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, oyuncu kadrosuyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizide “Katya” karakterine hayat veren Ufuk Kaplan da bu isimler arasında öne çıkanlardan biri oldu.
Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen fenomen dizi Aşk-ı Memnuda “Katya” karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı.
Ufuk Kaplan, şu sıralar yalnızca YouTube üzerinden yayınlanan Kuma isimli internet dizisinde rol alıyor.