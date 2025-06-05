Aşk- Memnu'nun Katya'sıydı! Ufuk Kaplan'ın son halini görenler şaşırdı

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Aşk-ı Memnu, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini korumaya devam ediyor. Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi usta isimleri bir araya getiren dizi, birçok izleyiciye göre “en iyi Türk dizileri” arasında ilk beşte yer alıyor.