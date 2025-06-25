Aşk tam gaz devam ediyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialara fotoğraflı yanıt

Ayrılık iddialarına son noktayı koyan gelişme ise, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın 38. doğum günü kutlamasında yaşandı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, davete birlikte katılarak haklarındaki ayrılık dedikodularını yalanlamış oldu.