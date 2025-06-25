Anasayfa Magazin Aşk tam gaz devam ediyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialara fotoğraflı yanıt
Aşk tam gaz devam ediyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialara fotoğraflı yanıt
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, son dönemde haklarında çıkan ayrılık iddialarını yalanlayan bir adımla gündeme geldi. Çift, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına birlikte katılarak, ilişkilerinin devam ettiğini gözler önüne serdi.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın ilişkisi, magazin gündemindeki yerini koruyor.
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Geçtiğimiz günlerde, Erçel'in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Sabancı'nın tepkisini çektiği ve ilişkinin bittiği iddia edilmişti.
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Ancak çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam etmeleri ve birlikte çekilen fotoğrafları kaldırmamaları dikkat çekmişti.
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Ayrılık iddialarına son noktayı koyan gelişme ise, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın 38. doğum günü kutlamasında yaşandı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, davete birlikte katılarak haklarındaki ayrılık dedikodularını yalanlamış oldu.