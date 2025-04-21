Askere giden Mert Ramazan Demir'den günler sonra ilk fotoğraf
Vatani göreni yapmak için İskenderun'a giden Mert Ramazan Demir'in günler sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
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Afra Saraçoğlu ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinin 3. sezonda final yapmasıyla birlikte Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay İskenderun'a gitmişti.
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Ünlü oyuncunun birliğine teslim olmadan önce ortaya çıkan fotoğrafları gündem olmuştu.
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HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ
Demir'in tıraş olduktan sonra kısa saçları hayranlarını ikiye bölmüştü. Bazıları ünlü ismin her halinin yakışıklı olduğunu düşünürken; bazıları da yeni imajını hiç beğenmemişti.
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Bedelli askerlikten faydalanan oyuncudan ilk fotoğraf geldi. Demir'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.