Aşkın Nur Yengi'den kızı Nazlı'ya sürpriz kutlama
Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, sahne aldığı mekanda kızı Nazlı için sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.
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2006-2012 yılları arasında oyuncu Haluk Bilginer ile bir evlilik geçiren Aşkın Nur Yengi, bu evliliğinden kızı Nazlı'yı kucağına almıştı.
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Aşkın Nur Yengi önceki gün sahne aldığı mekanda 19 yaşına basan kızı Nazlı'nın doğum gününü kutladı.
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'ÖMRÜM SENİN OLSUN'
Ünlü sanatçı, “Canım kızım, annesinin bir tanesi, bugün ağlamayacağız. Her şey senin için, ömrüm senin olsun!” diyerek kızının doğum gününü kutladı.
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Bu anlamlı anın ardından seyirciler hep bir ağızdan “İyi ki doğdun Nazlı!” tezahüratlarıyla kutlamaya eşlik etti.