Aslı Bekiroğlu yeniden operasyona gireceğini duyurdu
Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından tedavi süreci devam eden Aslı Bekiroğlu, tekrar operasyon geçireceğini duyurdu. Oyuncu, takipçilerinden dua istedi.
Uzun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.
Bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez ameliyat olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.
YEDİNCİ AMELİYATINI OLACAK
Hastane odasından fotoğraf paylaşan Aslı Bekiroğlu, bugün yedinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu. "Yeniden operasyona giriyorum" diyen ünlü oyuncu, takipçilerinden dua istedi.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesine ilişkin şu açıklamarı yapmıştı:
