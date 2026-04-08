Aslı Bekiroğlu yeniden operasyona gireceğini duyurdu

Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından tedavi süreci devam eden Aslı Bekiroğlu, tekrar operasyon geçireceğini duyurdu. Oyuncu, takipçilerinden dua istedi.

Aslı Bekiroğlu yeniden operasyona gireceğini duyurdu - Resim : 1

Uzun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Aslı Bekiroğlu yeniden operasyona gireceğini duyurdu - Resim : 2

Bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez ameliyat olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Aslı Bekiroğlu yeniden operasyona gireceğini duyurdu - Resim : 3

YEDİNCİ AMELİYATINI OLACAK

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Aslı Bekiroğlu, bugün yedinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu. "Yeniden operasyona giriyorum" diyen ünlü oyuncu, takipçilerinden dua istedi.

Aslı Bekiroğlu yeniden operasyona gireceğini duyurdu - Resim : 4

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesine ilişkin şu açıklamarı yapmıştı: