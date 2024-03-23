Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la Prag'a tatile gitti! Aşk dolu kareler geldi

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Prag'a gitti. Ünlü oyuncu, aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la Prag'a tatile gitti! Aşk dolu kareler geldi - Resim : 1

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

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Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la Prag'a tatile gitti! Aşk dolu kareler geldi - Resim : 2

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte Prag'a gitti. 39 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

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Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la Prag'a tatile gitti! Aşk dolu kareler geldi - Resim : 3

Gönderilerinde eşiyle birlikte çekilen karelerine de yer veren Enver'in romantik fotoğrafları, hayranlarından büyük ilgi gördü.

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Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la Prag'a tatile gitti! Aşk dolu kareler geldi - Resim : 4

"EV YAPIMI MUTLULUK"

Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Oyuncu paylaşımına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düşmüştü.