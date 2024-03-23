Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la Prag'a tatile gitti! Aşk dolu kareler geldi
Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Prag'a gitti. Ünlü oyuncu, aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
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Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte Prag'a gitti. 39 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
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Gönderilerinde eşiyle birlikte çekilen karelerine de yer veren Enver'in romantik fotoğrafları, hayranlarından büyük ilgi gördü.
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"EV YAPIMI MUTLULUK"
Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Oyuncu paylaşımına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düşmüştü.