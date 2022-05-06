Aslı Enver'den Önder Öztarhan ayrılığı sonrası ilk açıklama: Birbirimize zaman ayıramadık

Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ocak ayında oyuncunun aracının, iş insanının evinin önünde görüntülenmesi sürpriz ilişkiyi ortaya çıkarmıştı. Ancak Enver'in mutluluğu kısa sürdü.

"BİRBİRİMİZİ ZAMAN AYIRAMADIK"

Kendisinden 12 yaş büyük Öztarhan ile birlikte olan oyuncunun ilişkiyi bitirdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Enver konuyla ilgili iddialara yanıt verdi. Önceki gün trafikte “Söylemezsem Olmaz” programının objektifine takılan oyuncu, Öztarhan ile ilgili sorulara “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.

ANNESİYLE TANIŞMIŞTI

Geçtiğimiz ay Ortaköy’de bir restoranda yemek yerken görüntülenen sevgililere, iş insanının annesi de katılmıştı. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, çok konuşulan ilişkisi hakkında, "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor" açıklamasını yapmıştı.

Aslı Enver, “Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız? Önder Bey de sizin ailenizle tanıştı mı?" sorusunu ise "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" şeklinde cevaplayarak, bir anlamda evlilik sinyali vermişti.