Aslı Enver'den yakın arkadaşı Eda Ece'ye: Sen bugüne kadar neredeydin?

Öte yandan Eda Ece, daha önce hamilelik konusunda en büyük desteği Aslı Enver’den aldığını "Şu an Aslı’dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı. Ondan kurs alıyorum. Bilen insan anlıyor" sözleriyle ifade etmişti.