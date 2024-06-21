Aslı Enver'den yakın arkadaşı Eda Ece'ye: Sen bugüne kadar neredeydin?
Oyuncu Aslı Enver, yakın arkadaşı ve meslektaşı Eda Ece'nin 34'üncü yaş gününü "Sen bugüne kadar neredeydin be arkadaşım? Nice güzel yaşlara" sözleriyle kutladı.
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Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz aylarda da kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Eda Ece, 34'üncü yaşına girdi.
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Eda Ece'nin doğum günün kutlayanlardan biri de kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.
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Enver, Eda Ece ve kızlarıyla verdikleri pozu "Sen bugüne kadar neredeydin be arkadaşım? Nice güzel yaşlara" notuyla paylaştı. Ece de arkadaşına kalp emojisiyle karşılık verdi.
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Öte yandan Eda Ece, daha önce hamilelik konusunda en büyük desteği Aslı Enver’den aldığını "Şu an Aslı’dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı. Ondan kurs alıyorum. Bilen insan anlıyor" sözleriyle ifade etmişti.