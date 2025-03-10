Aslı Enver'den yeni paylaşım! İşte kızı Elay'ın son hali

Şu sıralar ekranlardan uzak olup kızı Elay'ı büyüten oyuncu Aslı Enver, kızının son halini takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Aslı Enver'den yeni paylaşım! İşte kızı Elay'ın son hali - Resim : 1

 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver emmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

2 / 4
Aslı Enver'den yeni paylaşım! İşte kızı Elay'ın son hali - Resim : 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

3 / 4
Aslı Enver'den yeni paylaşım! İşte kızı Elay'ın son hali - Resim : 3

40 yaşındaki ünlü oyuncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızı Elay'ın son halini paylaştı.

Aslı Enver, Selvi Boylum Al Yazmalım filmine atıfta bulunarak "Sevgi neydi? Sevgi emekti..." notuyla paylaşım yaptı.

4 / 4
Aslı Enver'den yeni paylaşım! İşte kızı Elay'ın son hali - Resim : 4

LONDRA PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ

Ünlü oyuncu son olarak ailesiyle Londra tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Enver, minik kızı Elay'ın karelerine "Küçük gezgin yükleniyor" notunu düştü.