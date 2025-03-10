Aslı Enver'den yeni paylaşım! İşte kızı Elay'ın son hali
Şu sıralar ekranlardan uzak olup kızı Elay'ı büyüten oyuncu Aslı Enver, kızının son halini takipçileriyle paylaştı.
1 / 4
2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver emmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
2 / 4
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
3 / 4
40 yaşındaki ünlü oyuncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızı Elay'ın son halini paylaştı.
Aslı Enver, Selvi Boylum Al Yazmalım filmine atıfta bulunarak "Sevgi neydi? Sevgi emekti..." notuyla paylaşım yaptı.
4 / 4
LONDRA PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ
Ünlü oyuncu son olarak ailesiyle Londra tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Enver, minik kızı Elay'ın karelerine "Küçük gezgin yükleniyor" notunu düştü.