Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi

Paylaşımına The Temptations grubunun "My Girl" şarkısını ekleyen Enver gönderisine ise not düştü: "Bu şarkı benden sana canım kızım. İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında."