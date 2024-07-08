Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi

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12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirmişti.
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Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve anneliğin tadını çıkaran Enver'in kızı Elay 1 yaşına bastı.
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Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Enver, Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri sevenleriyle paylaştı.
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Paylaşımına The Temptations grubunun "My Girl" şarkısını ekleyen Enver gönderisine ise not düştü: "Bu şarkı benden sana canım kızım. İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında."