Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi

Ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın 1. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi - Resim : 1

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirmişti. 

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Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi - Resim : 2

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve anneliğin tadını çıkaran Enver'in kızı Elay 1 yaşına bastı.

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Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi - Resim : 3

Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Enver, Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri sevenleriyle paylaştı.

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Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına girdi: Hayatımın en mutlu senesi - Resim : 4

Paylaşımına The Temptations grubunun "My Girl" şarkısını ekleyen Enver gönderisine ise not düştü: "Bu şarkı benden sana canım kızım. İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında."