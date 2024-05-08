Aslı Enver’in kızı Elay’la yeni paylaşımı güldürdü

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Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
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Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve zamanını kızı Elay'a ayıran Aslı Enver, bebeği ile keyifli anlarını da sosyal medyadan yayımlıyor.
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Ünlü oyuncu, bugün yaptığı yepyeni paylaşımla herkesi güldürdü.
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Doğa içerisinde kızlarıyla vakit geçirirken çiftten Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya hediye etti. Papatyayı gören minik Elay ise papatyayı yiyerek takipçileri güldürdü.