Aslı Enver'in minik kızı Elay ile coşkulu bayram sevinci

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Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. 6 ay kadar kızının yüzünü göstermekten kaçınan Enver, kızını paylaşmaya karar verdiğinde herkes Elay'ın güzelliğine hayran kaldı.
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Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü oyuncu dün kızıyla 23 Nisan kutlaması paylaştı. Minik kızını omuzlarına alan Aslı Enver de, Elay'ın 23 Nisan sevinci de izleyenleri mest etti.
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