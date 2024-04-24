Aslı Enver'in minik kızı Elay ile coşkulu bayram sevinci

Sosyal medyayı çok sık kullanan oyuncu Aslı Enver, 23 Nisan sebebiyle biricik kızı Elay'ı paylaştı ve minik kızının 23 Nisan sevinci izleyenleri mest etti.

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Aslı Enver'in minik kızı Elay ile coşkulu bayram sevinci - Resim : 1

Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturmuştu.

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Aslı Enver'in minik kızı Elay ile coşkulu bayram sevinci - Resim : 2

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. 6 ay kadar kızının yüzünü göstermekten kaçınan Enver, kızını paylaşmaya karar verdiğinde herkes Elay'ın güzelliğine hayran kaldı. 

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Aslı Enver'in minik kızı Elay ile coşkulu bayram sevinci - Resim : 3

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü oyuncu dün kızıyla 23 Nisan kutlaması paylaştı. Minik kızını omuzlarına alan Aslı Enver de, Elay'ın 23 Nisan sevinci de izleyenleri mest etti. 

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Aslı Enver'in minik kızı Elay ile coşkulu bayram sevinci - Resim : 4