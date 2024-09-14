Aslı Enver'in yeni paylaşımına beğeni yağdı! "Kim der 40 yaşında" yorumları yapıldı
Özellikle Kızı Elay'la sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin beğenisini toplayan Aslı Enver, yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram'da yeni pozlarını paylaşan oyuncuya "Bu nasıl 40 yaş", "Kim 40 yaşında" gibi yorumlar yapıldı.
Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, geçtiğimiz sene ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Kızına Elay adını veren Enver, uzun zamandır da setlerden ve projelerden uzaktı.
Eşi ve kızıyla olan kareleri zaman zaman sosyal medyadan yayınlayan 40 yaşındaki oyuncu, katıldığı etkinlikten karelerini paylaştı.
Ünlü oyuncu, etkinlik öncesi verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Aslı Enver'in paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.
Enver'in paylaşımlarına Aslı hanım, yaşlanmayı düşünür müsünüz? , "40 yaşında olduğuna emin miyiz?", "Estetik güzeli görmekten bıkmıştık, işte doğallık güzellik", "Aslı Enver doğallığı ve güzelliği diye bir şey var", "Bebek gibi olmuşsun", "Saçındaki beyazlık ayrıntısı ne kadar yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.