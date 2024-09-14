Aslı Enver'in yeni paylaşımına beğeni yağdı! "Kim der 40 yaşında" yorumları yapıldı

Enver'in paylaşımlarına Aslı hanım, yaşlanmayı düşünür müsünüz? , "40 yaşında olduğuna emin miyiz?", "Estetik güzeli görmekten bıkmıştık, işte doğallık güzellik", "Aslı Enver doğallığı ve güzelliği diye bir şey var", "Bebek gibi olmuşsun", "Saçındaki beyazlık ayrıntısı ne kadar yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.