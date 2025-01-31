Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, seneler önce kaybettiği babası Turgut Gürbüz'ü doğum gününde andı.
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Yahşi Cazibe, Zeytin Tepesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Aslıhan Gürbüz, yıllar önce kaybettiği babası Turgut Gürbüz'ün doğum gününde özlemini dile getirdi.
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Kısa bir süre sonra 'Kral Kaybederse' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gürbüz, sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaştı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"
Babasının siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Aslıhan Gürbüz, "Yaşasaydın kaç yaşında olacağını hesaplayamayacak kadar kötü matematiğim... 'Matematik ve yabancı dil hayat kurtarır' derdin. Çok geç anladım seni ilk aşkım. İyi ki doğdun babam" ifadelerini kullandı.
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