Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım

"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"

Babasının siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Aslıhan Gürbüz, "Yaşasaydın kaç yaşında olacağını hesaplayamayacak kadar kötü matematiğim... 'Matematik ve yabancı dil hayat kurtarır' derdin. Çok geç anladım seni ilk aşkım. İyi ki doğdun babam" ifadelerini kullandı.