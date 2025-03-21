Aslışah Alkoçlar ailesiyle Japonya tatiline çıktı
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, ailesiyle Japonya tatiline çıktı. Gezisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar çok sayıda beğeni aldı.
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte sık sık seyahat ediyor.
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Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Alula bölgesindki çölde tatil yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ şimdi de rotasını Uzakdoğu'ya çevirdi.
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Tokyo'ya giden ünlü isim şehri karış karış gezdi.
Alkoçlar, şehrin doğasına ve teknolojisine hayran kaldı.
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Geziden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.