Aslışah Alkoçlar ailesiyle Japonya tatiline çıktı

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, ailesiyle Japonya tatiline çıktı. Gezisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar çok sayıda beğeni aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslışah Alkoçlar ailesiyle Japonya tatiline çıktı - Resim : 1

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte sık sık seyahat ediyor.

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Aslışah Alkoçlar ailesiyle Japonya tatiline çıktı - Resim : 2

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Alula bölgesindki çölde tatil yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ şimdi de rotasını Uzakdoğu'ya çevirdi.

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Aslışah Alkoçlar ailesiyle Japonya tatiline çıktı - Resim : 3

Tokyo'ya giden ünlü isim şehri karış karış gezdi.
Alkoçlar, şehrin doğasına ve teknolojisine hayran kaldı.

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Aslışah Alkoçlar ailesiyle Japonya tatiline çıktı - Resim : 4

Geziden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.