Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesi ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.

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Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesi ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor - Resim : 1

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. 

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Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesi ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor - Resim : 2

Cem ve Ada adında iki çocuğu olan Aslışah Alkoçlar şimdilerde ailesi ile birlikte Bodrum'da teknede tatil yapıyor.

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Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesi ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor - Resim : 3

30 yaşındaki Alkoçlar denizde bisiklet sürdükten sonra kızı ve oğlu ile doyasıya eğlendi.

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Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesi ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor - Resim : 4

Genç anne sosyal medya hesabından tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. 