Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesi ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.
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Cem ve Ada adında iki çocuğu olan Aslışah Alkoçlar şimdilerde ailesi ile birlikte Bodrum'da teknede tatil yapıyor.
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30 yaşındaki Alkoçlar denizde bisiklet sürdükten sonra kızı ve oğlu ile doyasıya eğlendi.
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Genç anne sosyal medya hesabından tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.