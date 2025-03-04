Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama: İyi ki doğdun aşkım
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.
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Cem ve Ada adında iki çocuğu olan Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
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Fit hali ve pozları ile ilgi çeken Alkoçlar bu sefer sosyal medyada eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü kutladı.
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Romantik pozlarını art arda paylaşan sosyetik güzel paylaşımına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.