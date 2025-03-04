Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama: İyi ki doğdun aşkım

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 1

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

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Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 2

Cem ve Ada adında iki çocuğu olan Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 3

Fit hali ve pozları ile ilgi çeken Alkoçlar bu sefer sosyal medyada eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü kutladı.

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Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama: İyi ki doğdun aşkım - Resim : 4

Romantik pozlarını art arda paylaşan sosyetik güzel paylaşımına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü. 