Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı
Ailece Fransa'nın Alpler'ine yolculuk yapan Alkoçlar Ailesi kayak tatili için Val-d'isère'yi tercih etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı.
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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar annesi Gülşah Alkoçlar ve ablası Neslişah Alkoçlar'la kayak tatili için Fransa'nın Alpler'ine yolculuk yaparak Val-d'isère'yi tercih etti.
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Gündüzleri bol bol kayak yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaştı.
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Sosyetik güzel, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte de keyifli saatler geçirdi.
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Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili ise beğeni topladı.