Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı

Ailece Fransa'nın Alpler'ine yolculuk yapan Alkoçlar Ailesi kayak tatili için Val-d'isère'yi tercih etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı - Resim : 1

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar,  babası Ender Alkoçlar annesi Gülşah Alkoçlar ve ablası Neslişah Alkoçlar'la  kayak tatili için Fransa'nın Alpler'ine yolculuk yaparak Val-d'isère'yi tercih etti.

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Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı - Resim : 2

Gündüzleri bol bol kayak yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ  sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaştı.  

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Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı - Resim : 3

Sosyetik güzel, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte de keyifli saatler geçirdi.

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Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili beğeni topladı - Resim : 4

Aslışah Alkoçlar'ın kayak stili ise beğeni topladı.