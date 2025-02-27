Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı elbiseli pozları beğeni topladı
Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Dubai'de düzenlenen Naked Heart Foundation'ın 20. yıl dönümü galasına katıldı. Alkoçlar kırmızı elbisesi, takıları ve fiziği ile beğeni topladı.
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Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
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İki çocuk annesi olan sosyetik güzel, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Dubai'de düzenlenen Naked Heart Foundation'ın 20. yıl dönümü galasına katıldı.
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Hem göğüs hem de sırt dekolteli kırmızı bir elbise tercih eden sosyetik güzelin stili beğeni topladı.