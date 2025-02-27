Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı elbiseli pozları beğeni topladı

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Dubai'de düzenlenen Naked Heart Foundation'ın 20. yıl dönümü galasına katıldı. Alkoçlar kırmızı elbisesi, takıları ve fiziği ile beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı elbiseli pozları beğeni topladı - Resim : 1

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.

 

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Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı elbiseli pozları beğeni topladı - Resim : 2

İki çocuk annesi olan sosyetik güzel, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 

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Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı elbiseli pozları beğeni topladı - Resim : 3

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Dubai'de düzenlenen Naked Heart Foundation'ın 20. yıl dönümü galasına katıldı. 

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Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı elbiseli pozları beğeni topladı - Resim : 4

Hem göğüs hem de sırt dekolteli kırmızı bir elbise tercih eden sosyetik güzelin stili beğeni topladı. 