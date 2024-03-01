Astral seyahate çıktığını söyleyen Yusuf Güney'den yeni açıklama: Buzulların arkasında bir hayat var

"Buzulların arkasında bir hayat var"

Güney, konuk olduğu programda ''Buzulların arkasında bir hayat var. İnsan olmayanlar yaşıyor orada. Kandırıyorlar hepimizi. Her şeyi saklıyorlar bizden. Bunu astral boyutta görebiliyorum. Anlatsam öldürürler beni.'' diye konuştu.