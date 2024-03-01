Anasayfa Magazin Astral seyahate çıktığını söyleyen Yusuf Güney'den yeni açıklama: Buzulların arkasında bir hayat var
Astral seyahate çıktığını söyleyen Yusuf Güney'den yeni açıklama: Buzulların arkasında bir hayat var
Astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak, "Buzulların arkasında bir hayat var. İnsan olmayanlar yaşıyor orada." dedi.
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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahat iddialarını sürdürüyor. Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney, son yaptığı açıklamayla da herkesi şaşırttı.
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"Buzulların arkasında bir hayat var"
Güney, konuk olduğu programda ''Buzulların arkasında bir hayat var. İnsan olmayanlar yaşıyor orada. Kandırıyorlar hepimizi. Her şeyi saklıyorlar bizden. Bunu astral boyutta görebiliyorum. Anlatsam öldürürler beni.'' diye konuştu.
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Yusuf Güney açıklamaları sonrası sosyal medyada yeniden gündem olmayı başardı.