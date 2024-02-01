Ata Demirer: 30 kilo verdim, mide ameliyatı olmadım

"BİR ANDA DA KİLO VERMEDİM"

Demirer sözlerine "İnsülin direcini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim, spor yaptım. İki buçuk sene kadar sürdü. Bir anda da kilo vermedim ama ben üniversitede de zayıf biriydim, daha zayıftım. Sonra gösteriler başlayınca, tiyatro hayatı, turneler... Ben 300 tane turne karşılığı 25 kilo kadar aldım. Sonra Avrupa Yakası başladı. O halim çok sevildi. 'Verirsem acaba ilgi değişir mi' derken git gide yıllar içerisinde ben değiştim" diye devam etti.