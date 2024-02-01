Ata Demirer: 30 kilo verdim, mide ameliyatı olmadım
Empati programına ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer konuk oldu. Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı" diyerek nasıl kilo verdiğini anlattı.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Ata Demirer oldu.
Verdiği kilolarla çok konuşulan 51 yaşındaki oyuncu, “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" dedi.
"BİR ANDA DA KİLO VERMEDİM"
Demirer sözlerine "İnsülin direcini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim, spor yaptım. İki buçuk sene kadar sürdü. Bir anda da kilo vermedim ama ben üniversitede de zayıf biriydim, daha zayıftım. Sonra gösteriler başlayınca, tiyatro hayatı, turneler... Ben 300 tane turne karşılığı 25 kilo kadar aldım. Sonra Avrupa Yakası başladı. O halim çok sevildi. 'Verirsem acaba ilgi değişir mi' derken git gide yıllar içerisinde ben değiştim" diye devam etti.
"GENEL OLARAK ŞÜKREDİYORUM"
Taylan'ın "Ünlü olmakla aran nasıl?" sorusuna Demirer "İşini iyi yapmak harika bir şey eğer yapabiliyorsan. Antremanlıysan bir de. Beyin olarak geriye düşmüyorsan, şahane bir şey. Bazen yorucu olabilir ama genel olarak şükrediyorum" ifadelerini kullandı.