Atiye 4'üncü kez anne oldu

Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çift; ilk çocukları Ferah Feyza'yı 2019 yılında, Neva'yı 2023'te, 3'üncü çocukları Rumi'yi ise 2024'te kucaklarına almıştı.

4'üncü bebeklerini bekleyen çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, dördüncü bebeğini kucağına aldı.

ATİYE, KIZINA IMANY ADINI VERDİ

Kız bebek dünyaya getiren Atiye, çocuğuna Imany adını verdi.

IMANY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Imani, kökeni Arapçadaki "iman" ve "inanç" kelimesine dayanan, aynı zamanda Doğu Afrika'da konuşulan Svahili dilinde de "inanç" anlamına gelen bir isimdir.

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Öte yandan hamileliğinin son anına kadar konserlerine devam eden şarkıcı, geçtiğimiz ay "Çocuk da Yaparım Kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" demişti.