Atiye aşka geldi! Eşiyle dudak dudağa pozlarını yayınladı
Geçtiğimiz ay 3. çocuğunu kucağına alan şarkıcı Atiye, Sevgililer Günü için eşiyle dudak dudağa verdiği pozları yayınladı.
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2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren şarkıcı Atiye, geçtiğimiz aylarda üçüncü kızı Rumi’yi kucağına almıştı.
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Atiye dün akşam 14 Şubat Sevgililer Günü için eşiyle dudak dudağa verdiği pozları yayınladı.
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'FİLTRE YOK, AŞK VAR'
Atiye, eşiyle romantik pozlarına "Filtre yok, aşk var" notunu düştü.
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