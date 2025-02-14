Atiye aşka geldi! Eşiyle dudak dudağa pozlarını yayınladı

Geçtiğimiz ay 3. çocuğunu kucağına alan şarkıcı Atiye, Sevgililer Günü için eşiyle dudak dudağa verdiği pozları yayınladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Atiye aşka geldi! Eşiyle dudak dudağa pozlarını yayınladı - Resim : 1

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren şarkıcı Atiye, geçtiğimiz aylarda üçüncü kızı Rumi’yi kucağına almıştı.

2 / 4
Atiye aşka geldi! Eşiyle dudak dudağa pozlarını yayınladı - Resim : 2

Atiye dün akşam 14 Şubat Sevgililer Günü için eşiyle dudak dudağa verdiği pozları yayınladı.

3 / 4
Atiye aşka geldi! Eşiyle dudak dudağa pozlarını yayınladı - Resim : 3

'FİLTRE YOK, AŞK VAR'

Atiye, eşiyle romantik pozlarına "Filtre yok, aşk var" notunu düştü.

4 / 4
Atiye aşka geldi! Eşiyle dudak dudağa pozlarını yayınladı - Resim : 4