Atiye'nin üçüncü çocuğu için isim önerisine aileden veto!

Atiye 'Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz' diye konuştu.

Müge Dağıstanlı ise Aramızda Kalmasın'da yaptığı açıklamada Atiye'nin bu düşüncesinin ailede kriz çıkardığını ne eşinin ne de kızının istemediğini dile getirdi.