Atiye'nin üçüncü çocuğu için isim önerisine aileden veto!
Üçüncü çocuğuna hamile olan ve sahne almaya devam şarkıcı Atiye, kızına vermek istediği ismi açıkladı.
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Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen Atiye, 2019 yılında Ferah Feza'yı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı kucağına almıştı.
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Atiye şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Üçüncü kız çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Atiye karnı burnunda sahne almaya da devam ediyor.
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Sekiz aylık hamile olan ünlü şarkıcı kızı için isim düşünmeye bile başladı.
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Atiye 'Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz' diye konuştu.
Müge Dağıstanlı ise Aramızda Kalmasın'da yaptığı açıklamada Atiye'nin bu düşüncesinin ailede kriz çıkardığını ne eşinin ne de kızının istemediğini dile getirdi.