Atiye'nin üçüncü kez anne olma sevinci: İşte 3. bebeğin ismi...

Üçüncü bebeğine hamile olan şarkıcı Atiye'den bugün müjdeli haber geldi. Atiye üçüncü bebeğini kucağına aldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Atiye'nin üçüncü kez anne olma sevinci: İşte 3. bebeğin ismi... - Resim : 1

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen Atiye, 2019 yılında Ferah Feza'yı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı kucağına almıştı.

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Atiye'nin üçüncü kez anne olma sevinci: İşte 3. bebeğin ismi... - Resim : 2

Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Atiye'den bugün müjdeli haber geldi.

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Atiye'nin üçüncü kez anne olma sevinci: İşte 3. bebeğin ismi... - Resim : 3

Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Atiye'nin üçüncü kez anne olma sevinci: İşte 3. bebeğin ismi... - Resim : 4

Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına 'Rumi' adını vereceğini açıklamıştı.

Rumi'nin anlamı;

*Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme,

*Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan,

*Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.