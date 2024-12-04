Atiye'nin üçüncü kez anne olma sevinci: İşte 3. bebeğin ismi...
Üçüncü bebeğine hamile olan şarkıcı Atiye'den bugün müjdeli haber geldi. Atiye üçüncü bebeğini kucağına aldı.
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Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen Atiye, 2019 yılında Ferah Feza'yı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı kucağına almıştı.
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Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Atiye'den bugün müjdeli haber geldi.
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Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına 'Rumi' adını vereceğini açıklamıştı.
Rumi'nin anlamı;
*Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme,
*Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan,
*Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.