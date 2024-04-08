Avrupa Yakası geri dönüyor mu? Gülse Birsel'den net yanıt geldi

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Yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine ulaşan; Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ile Avrupa Yakası dergisi çalışanlarının hikayesini anlatan 'Avrupa Yakası' dizisinin yıllar sonra ekranlara döneceği iddia edilmişti.
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Ancak bu iddiaya en net yanıt geldi. Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel konuya açıklık getirdi.
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Birsel sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.