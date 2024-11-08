Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’

Avrupa Yakası’nda Burhan Altıntop lahmacunun ucundan almaya kalkınca Şahika çok sert konuşuyordu. Binnur Kaya o sahneyi hatırlatıp aslında gerçekte de yaşandığını ifade etti. Binnur Kaya, Burhan'a hayat veren Engin Günaydın'la bir süre küs kaldığını da sözlerine ekledi: