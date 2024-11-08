Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’
‘Avrupa Yakası’ dizisinde canlandırdığı Şahika karakteri ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Binnur Kaya'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Binnur Kaya, Şahika’nın uğruna Burhan Altıntop’u bile bozduğu 6 lahmacun takıntısının gerçek olduğunu ifade etti.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en başarılı sit-comlarından biri olarak görülmeye devam ediyor. ‘Avrupa Yakası' dizisinde Şahika Koçarslanlı karakterine hayat veren Binnur Kaya’dan ‘lahmacun’ itirafı geldi.
KAFA TV'nin 'Fenomen' adlı programına konuk olan ünlü isim, Engin Günaydın’ın canlandırdığı Burhan Altıntop karakterini bile bozan Şahika Koçarslanlı’nın lahmacun takıntısının gerçek hayatta kendisinde de olduğunu ifade etti.
Canlandırdığı karakterin 6 lahmacundan aşağısını yemediğini anımsatan Kaya, Şahika’ya yalnızca bu noktada benzediğini vurguladı.
Avrupa Yakası’nda Burhan Altıntop lahmacunun ucundan almaya kalkınca Şahika çok sert konuşuyordu. Binnur Kaya o sahneyi hatırlatıp aslında gerçekte de yaşandığını ifade etti. Binnur Kaya, Burhan'a hayat veren Engin Günaydın'la bir süre küs kaldığını da sözlerine ekledi: