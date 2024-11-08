Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’

‘Avrupa Yakası’ dizisinde canlandırdığı Şahika karakteri ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Binnur Kaya'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Binnur Kaya, Şahika’nın uğruna Burhan Altıntop’u bile bozduğu 6 lahmacun takıntısının gerçek olduğunu ifade etti.

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Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’ - Resim : 1

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en başarılı sit-comlarından biri olarak görülmeye devam ediyor. ‘Avrupa Yakası' dizisinde Şahika Koçarslanlı karakterine hayat veren Binnur Kaya’dan ‘lahmacun’ itirafı geldi.

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Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’ - Resim : 2

KAFA TV'nin 'Fenomen' adlı programına konuk olan ünlü isim, Engin Günaydın’ın canlandırdığı Burhan Altıntop karakterini bile bozan Şahika Koçarslanlı’nın lahmacun takıntısının gerçek hayatta kendisinde de olduğunu ifade etti.

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Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’ - Resim : 3

Canlandırdığı karakterin 6 lahmacundan aşağısını yemediğini anımsatan Kaya, Şahika’ya yalnızca bu noktada benzediğini vurguladı.

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Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan şaşırtan itiraf! ‘Meğer 6 lahmacun takıntısı gerçekmiş’ - Resim : 4

Avrupa Yakası’nda Burhan Altıntop lahmacunun ucundan almaya kalkınca Şahika çok sert konuşuyordu. Binnur Kaya o sahneyi hatırlatıp aslında gerçekte de yaşandığını ifade etti. Binnur Kaya, Burhan'a hayat veren Engin Günaydın'la bir süre küs kaldığını da sözlerine ekledi: