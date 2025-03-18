Ayağını kırıp ameliyat olmuştu! Aras Bulut İynemli sete geri döndü

'Deha' dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli, sette yaşadığı kazanın ardından ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu, sete geri döndüğünü paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

Elele Online

Elele Online
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Ayağını kırıp ameliyat olmuştu! Aras Bulut İynemli sete geri döndü - Resim : 1

Deha dizisinde başrol olarak boy gösteren Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza ile sevenlerini endişelendirmişti.

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Ayağını kırıp ameliyat olmuştu! Aras Bulut İynemli sete geri döndü - Resim : 2

Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.

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Ayağını kırıp ameliyat olmuştu! Aras Bulut İynemli sete geri döndü - Resim : 3

Ünlü oyuncu hastane odasından sağlık durumunun iyi olduğu konusunda hayranlarını bilgilendirmişti. "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı. 

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Ayağını kırıp ameliyat olmuştu! Aras Bulut İynemli sete geri döndü - Resim : 4

İynemli, sosyal medya hesabından ayağındaki yürüme botuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sete döndüğünü duyurdu.