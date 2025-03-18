Ayağını kırıp ameliyat olmuştu! Aras Bulut İynemli sete geri döndü
'Deha' dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli, sette yaşadığı kazanın ardından ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu, sete geri döndüğünü paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
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Deha dizisinde başrol olarak boy gösteren Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza ile sevenlerini endişelendirmişti.
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Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.
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Ünlü oyuncu hastane odasından sağlık durumunun iyi olduğu konusunda hayranlarını bilgilendirmişti. "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
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İynemli, sosyal medya hesabından ayağındaki yürüme botuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sete döndüğünü duyurdu.