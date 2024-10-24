Ayazın Sonu Güneş dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Günlük dizi "Ayazın Sonu Güneş", hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Dizi için final kararı alındı.
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Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği dizisi Ayazın Sonu Güneş Temmuz ayında günlük dizi olarak yayın hayatına başlamıştı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen “Ayazın Sonu Güneş” adlı günlük dizisi için final kararı alındı.
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Birand Tunca (Ayaz) ve Hira Koyuncuoğlu’nun (Güneş) başrollerini paylaştığı dizinin 75. Bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.
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Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleri ile de göz dolduruyordu.