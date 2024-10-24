Ayazın Sonu Güneş dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Günlük dizi "Ayazın Sonu Güneş", hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Dizi için final kararı alındı.

Elele Online

Elele Online
1 / 5
Ayazın Sonu Güneş dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği dizisi Ayazın Sonu Güneş  Temmuz ayında günlük dizi olarak yayın hayatına başlamıştı. 

2 / 5
Ayazın Sonu Güneş dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen “Ayazın Sonu Güneş” adlı günlük dizisi için final kararı alındı. 

3 / 5
Ayazın Sonu Güneş dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Birand Tunca (Ayaz) ve Hira Koyuncuoğlu’nun (Güneş) başrollerini paylaştığı dizinin 75. Bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

4 / 5
Ayazın Sonu Güneş dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleri ile de göz dolduruyordu. 