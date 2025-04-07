Aybüke Pusat'ın aylık kazancı ortaya çıktı! İşte diziden aldığı para

Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat 'boykot' çağrısında bulununca dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Ünlü oyuncunun bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aybüke Pusat'ın aylık kazancı ortaya çıktı! İşte diziden aldığı para - Resim : 1

TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında yer alıyordu.

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Aybüke Pusat'ın aylık kazancı ortaya çıktı! İşte diziden aldığı para - Resim : 2

Ancak Pusat, paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

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Aybüke Pusat'ın aylık kazancı ortaya çıktı! İşte diziden aldığı para - Resim : 3

Teşkilat dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın, Aybüke Pusat'ın yanında olması gerektiği konusunda da sosyal medyada birçok paylaşım yapılmıştı.

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Aybüke Pusat'ın aylık kazancı ortaya çıktı! İşte diziden aldığı para - Resim : 4

Pusat'a oyuncu arkadaşlarının yanında ilk destek 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç'tan gelmişti. Andıç, “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek oldu.