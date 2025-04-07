Aybüke Pusat'ın aylık kazancı ortaya çıktı! İşte diziden aldığı para
Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat 'boykot' çağrısında bulununca dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Ünlü oyuncunun bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı.
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TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında yer alıyordu.
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Ancak Pusat, paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
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Teşkilat dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın, Aybüke Pusat'ın yanında olması gerektiği konusunda da sosyal medyada birçok paylaşım yapılmıştı.
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Pusat'a oyuncu arkadaşlarının yanında ilk destek 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç'tan gelmişti. Andıç, “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek oldu.