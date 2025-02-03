Aybüke Pusat'tan Paris pozları! 'Sürpriz sonlu' dedi ve paylaştı....

Tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e giden oyuncu Aybüke Pusat, paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aybüke Pusat'tan Paris pozları! 'Sürpriz sonlu' dedi ve paylaştı.... - Resim : 1

'Medcezir', 'O Hayat Benim', 'Şahin Tepesi', 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor.

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Aybüke Pusat'tan Paris pozları! 'Sürpriz sonlu' dedi ve paylaştı.... - Resim : 2

Ünlü oyuncu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için yurt dışını seçen ünlülerden oldu. 

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Aybüke Pusat'tan Paris pozları! 'Sürpriz sonlu' dedi ve paylaştı.... - Resim : 3

Tatil rotası için Paris'i tercih eden Aybüke Pusat, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Aybüke Pusat'tan Paris pozları! 'Sürpriz sonlu' dedi ve paylaştı.... - Resim : 4

'BEN BİRAZ GEZDİM'

''Ben biraz gezdim. Sürpriz sonlu'' notuyla yayınladığı fotoğraflara sevenleri kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı.