Aybüke Pusat'tan Paris pozları! 'Sürpriz sonlu' dedi ve paylaştı....
Tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e giden oyuncu Aybüke Pusat, paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirdi.
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'Medcezir', 'O Hayat Benim', 'Şahin Tepesi', 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor.
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Ünlü oyuncu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için yurt dışını seçen ünlülerden oldu.
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Tatil rotası için Paris'i tercih eden Aybüke Pusat, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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'BEN BİRAZ GEZDİM'
''Ben biraz gezdim. Sürpriz sonlu'' notuyla yayınladığı fotoğraflara sevenleri kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı.