Ayça Ayşin Turan, Berlin tatilinden pozlarını paylaştı! Doğal pozları dikkat çekti
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığı son sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Berlin'den yaptığı sonbahar temalı paylaşımlar, oyuncunun stilini ve doğal güzelliğini bir kez daha ön plana çıkardı.
1 / 5
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, son olarak "Bugün Güzel" adlı filmde Oğuzhan Koç ile başrolleri paylaşmasının ardından kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 / 5
Yıllar önce rol aldığı Karagül dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve bir süredir ekranlardan uzak kalan 33 yaşındaki oyuncu, tatile çıkarak Almanya'nın başkenti Berlin'i tercih etti.
3 / 5
Berlin sokaklarında yürüyüş yaptığı ve kahve keyfi yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Turan, spor tarzı ve doğal güzelliğiyle büyük ilgi çekti.
4 / 5
Paylaştığı sonbahar temalı kareler, hayranlarından binlerce beğeni alırken, "Dünyanın en güzel kızı" ve "Ve Berlin güzelleşti" gibi övgü dolu yorumlarla karşılandı.