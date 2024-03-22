Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil

"ŞÖHRETİN KEYFİNİ YAŞIYORUM"

Şener, "Şimdi çok mutluyum. İsyan ettiğim, haksızlıklarla karşılaştığım, bunaldığım, dedikodulardan üzüldüğüm, 'Keşke bu işi yapmasaydım, şöhretli olmasaydım, keşke sıradan insan olsaydım' dediğim çok oldu. Artık kesinlikle öyle düşünmüyorum, şöhretimin ve insanların sevgisinin keyfini yaşıyorum" derken evlilik konusuna bakış açısını da anlattı.