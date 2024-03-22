Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil

Oyuncu Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV'de sunmuş olduğu "Empati" programının bu haftaki özel konuğu olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halen "Üç Kız Kardeş" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Şener, kişisel yaşamına ve aşka dair düşüncelerini paylaştı.
"ŞÖHRETİN KEYFİNİ YAŞIYORUM"
Şener, "Şimdi çok mutluyum. İsyan ettiğim, haksızlıklarla karşılaştığım, bunaldığım, dedikodulardan üzüldüğüm, 'Keşke bu işi yapmasaydım, şöhretli olmasaydım, keşke sıradan insan olsaydım' dediğim çok oldu. Artık kesinlikle öyle düşünmüyorum, şöhretimin ve insanların sevgisinin keyfini yaşıyorum" derken evlilik konusuna bakış açısını da anlattı.
"ÇOK ERKEN EVLENDİM"
Şener, "Çok erken evlendim. 19 yaşımda evliydim. Evlilik insan doğasına uygun bir kurum değil" dedi.
Aydan Şener 1983'te evlendiği, kızı Ecem Akbin'in babası eski futbolcu Ayhan Akbin'den 1991'de boşanmıştı.